Політика Трампа шкодить ролі США на енергетичному ринку

Перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США ринок нафти пройшов через досить турбулентний період. За цей період ціни на нафту впали на понад 20%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Терпець увірвався: чи готова Саудівська Аравія до обвалу цін на нафту

Важливо зазначити, що ціни на нафту впали нижче рівня, який є беззбитковим беззбитковість багатьох американських виробників. Річ у тому, що інвестори втрачають довіру, оскільки на ринку панує невизначеність з тарифами та економічною політикою Трампа. Ба більше, усе це підриває прагнення Трампа щодо домінування США на енергетичному ринку.

Нагадаємо, що енергетична політика була важливим елементом передвиборчої кампанії Трампа. Зокрема, він часто заявляв, що США збільшать обсяги видобування нафти. Цікаво, що США видобувають найбільше нафти у світі з 2018 року.

Проте економічна політика Трампа спровокувала серйозні зміни на ринку нафти. Для прикладу, ціни на нафту обвалилися після запровадження тарифів на імпорт в США з більшості країн світу. Серед наслідків також зменшення попиту на нафту, який прогнозують, як і зниження цін на нафту у 2025 та 2026 роках.

Макроекономічне середовище значно погіршилося через тарифи та невизначеність на ринках. Про це заявив аналітик з Center for Energy and Environmental Systems Analysis, який функціонує на базі університету в Техасі. Експерт наголосив, що для домінування на енергетичному ринку інвестори мають відчувати впевненість.