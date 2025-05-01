Политика Трампа вредит роли США на энергетическом рынке

Первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США рынок нефти прошел через достаточно турбулентный период. За этот период цены на нефть упали более чем на 20%, пишет 24 Канал з ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Терпение лопнуло: готова ли Саудовская Аравия к обвалу цен на нефть

Важно отметить, что цены на нефть упали ниже уровня, который является безубыточным безубыточность многих американских производителей. Дело в том, что инвесторы теряют доверие, поскольку на рынке царит неопределенность с тарифами и экономической политикой Трампа. Более того, все это подрывает стремление Трампа по доминированию США на энергетическом рынке.

Напомним, что энергетическая политика была важным элементом предвыборной кампании Трампа. В частности, он часто заявлял, что США увеличат объемы добычи нефти. Интересно, что США добывают больше всего нефти в мире с 2018 года.

Однако экономическая политика Трампа спровоцировала серьезные изменения на рынке нефти. Например, цены на нефть обвалились после введения тарифов на импорт в США из большинства стран мира. Среди последствий также уменьшение спроса на нефть, который прогнозируют, как и снижение цен на нефть в 2025 и 2026 годах.

Макроэкономическая среда значительно ухудшилась из-за тарифов и неопределенности на рынках. Об этом заявил аналитик из Center for Energy and Environmental Systems Analysis, который функционирует на базе университета в Техасе. Эксперт отметил, что для доминирования на энергетическом рынке инвесторы должны чувствовать уверенность.