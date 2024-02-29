"Укрнафта" анонсувала виплату рекордних дивідендів

Найбільша нафтогазовидобувна компанія України оголосила про виплату дивідендів. Генеральний директор "Укрнафти" повідомив, що важливі зміни, які стосуються цього питання.

"Укрнафта" виплатить рекордні дивіденди

Очільник компанії Сергій Корецький повідомив, що "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 3,9 мільярда гривень у форматі дивідендів. Він наголосив, що це лише початок.

Читайте також Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Загалом за 2024 рік "Укрнафта" має на меті сплатити до бюджету дивідендів на 8 мільярдів гривень. Корецький додав, що це вдвічі більше за 10 років сумарно. Згідно з офіційним сайтом "Укрнафти", 50% + 1 акція компанії належить "Нафтогаз України", засновником та єдиним акціонером якого є держава.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії. Іншими словами, дивіденди – це винагорода, яку отримує тримач дивідендних цінних паперів.

Варто нагадати, що 5 лютого Кабмін встановив для "Укрнафти" норматив дивідендів на рівні 30%, якщо 50% прибутку будуть спрямовувати на капітальні інвестиції, затверджені урядом у фінансовому плані компанії на 2024 рік, інформує Урядовий портал.

Нагадаємо, що у 2024 році "Укрнафта" має на меті збільшити обсяги видобування нафти. Зокрема, розраховують, що у 2024 році з'явиться 30 нових свердловин.