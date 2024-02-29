"Укрнафта" виплатить рекордні дивіденди

Очільник компанії Сергій Корецький повідомив, що "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 3,9 мільярда гривень у форматі дивідендів. Він наголосив, що це лише початок.

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Загалом за 2024 рік "Укрнафта" має на меті сплатити до бюджету дивідендів на 8 мільярдів гривень. Корецький додав, що це вдвічі більше за 10 років сумарно. Згідно з офіційним сайтом "Укрнафти", 50% + 1 акція компанії належить "Нафтогаз України", засновником та єдиним акціонером якого є держава.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії. Іншими словами, дивіденди – це винагорода, яку отримує тримач дивідендних цінних паперів.

Варто нагадати, що 5 лютого Кабмін встановив для "Укрнафти" норматив дивідендів на рівні 30%, якщо 50% прибутку будуть спрямовувати на капітальні інвестиції, затверджені урядом у фінансовому плані компанії на 2024 рік, інформує Урядовий портал.

Нагадаємо, що у 2024 році "Укрнафта" має на меті збільшити обсяги видобування нафти. Зокрема, розраховують, що у 2024 році з'явиться 30 нових свердловин.

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