Загалом "Укрнафта" розраховує, що у 2024 році з'явиться 30 нових свердловин. Підготовка до буріння уже почалася, тоді як безпосередньо цей процес має стартувати орієнтовно у березні.

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"Укрнафта" планує збільшити обсяги видобування у 2024 році

Для прикладу, компанія "Укрнафта" уже почала будувати три свердловини на Заході України. У результаті торгів на Prozorro за будівництво відповідає ТОВ "Навігатор".

Додають, що діапазон свердловин коливається від 1 102 до 1 211 метрів. Очікують, що початковий сукупний видобуток нафти з усіх трьох буде коливатися на рівні 80 тонн нафти на добу.

В "Укрнафті" також заявили, що відповідні роботи будуть вести послідовно. Усе буде залежати від результатів буріння попередніх свердловин. Цікаво, що наприкінці 2023 року компанія оголосила про запуск нової свердловини на Сході України. Завдяки використанню власних розробок "Укрнафті" вдалося зекономити мільйони гривень.

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