"Укрнафта" выплатит рекордные дивиденды

Глава компании Сергей Корецкий сообщил, что "Укрнафта" перечислила в государственный бюджет 3,9 миллиарда гривен в формате дивидендов. Он отметил, что это только начало.

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Всего за 2024 год "Укрнафта" имеет целью уплатить в бюджет дивидендов на 8 миллиардов гривен. Корецкий добавил, что это вдвое больше за 10 лет суммарно. Согласно официальному сайту "Укрнафты", 50% + 1 акция компании принадлежит "Нафтогаз Украины", учредителем и единственным акционером которого является государство.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которая предоставляется участникам/акционерам предприятия согласно их долей в уставном капитале такой компании. Другими словами, дивиденды – это вознаграждение, которое получает держатель дивидендных ценных бумаг.

Стоит напомнить, что 5 февраля Кабмин установил для "Укрнафты" норматив дивидендов на уровне 30%, если 50% прибыли будут направлять на капитальные инвестиции, утвержденные правительством в финансовом плане компании на 2024 год, информирует Правительственный портал.

Напомним, что в 2024 году "Укрнафта" имеет целью увеличить объемы добычи нефти. В частности, рассчитывают, что в 2024 году появится 30 новых скважин.

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