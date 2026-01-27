Відділення цього банку закриваються: важливо знати всім українцям
- Правління "Укрексімбанку" вирішило закрити центральне відділення в Києві та філії у Тернополі й Чернівцях, з метою трансформації регіональної мережі та поліпшення операційної ефективності.
- Останнім робочим днем зазначених підрозділів стане 27 квітня 2026 року.
Правління державного банку – "Укрексімбанк" ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві. Також планується припинення роботи низки філій.
Що відомо про закриття "Укрексімбанку"?
Закриваються філії, які знаходяться у Тернополі та Чернівцях, повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Важливо! Рішення про це було ухвалено ще 21 січня 2026 року.
Ці зміни плануються в межах трансформації регіональної мережі. До того ж таким чином має відбутися поліпшення операційної ефективності.
Останнім робочим днем для вказаних підрозділів стане 27 квітня 2026 року. Окрім цього, у Луцьку, Рівному та Хмельницькому планують утворити представництва на базі філій.
Вказані відділення у Києві (вул.Німецька, 5), у Тернополі (вул.Митрополита Шептицького, 21) та у Чернівцях (вул.Головна, 183) виконували такі функції:
- обслуговування клієнтів корпоративного та середнього бізнесу;
- а також – муніципалітетів та комунального сектору;
- до того ж там здійснювалось обслуговування роздрібних клієнтів.
Цікаво, що за статистикою НБУ, "Укрексімбанк"зайняв четверте місце у рейтингу найприбутковіших банків. У листопаді 2025 року чистий прибуток цієї установи за 3 квартали склав – 6,96 мільярда гривень. Це на 18,5% більше ніж торік, повідомляє регулятор.
Що важливо знати про "Укрексімбанк"?
"Укрексімбанк"це державна установа. Наразі це один із найбільших системно важливих банків України. Усі 100% його акцій належать державі.
Функціонує цей банк з 1992 року. Він спеціалізується на обслуговуванні експортно-імпортних операцій. А також ця фінустанова здійснює кредитування великого бізнесу.