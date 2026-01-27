Отделения этого банка закрываются: важно знать всем украинцам
- Правление "Укрэксимбанка" решило закрыть центральное отделение в Киеве и филиалы в Тернополе и Черновцах, с целью трансформации региональной сети и улучшения операционной эффективности.
- Последним рабочим днем указанных подразделений станет 27 апреля 2026 года.
Правление государственного банка "Укрэксимбанк" приняло решение о закрытии центрального отделения в Киеве. Также планируется прекращение работы ряда филиалов.
Что известно о закрытии "Укрэксимбанка"?
Закрываются филиалы, которые находятся в Тернополе и Черновцах, сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Читайте также Нужна помощь: российский нефтяной гигант обратился к Кремлю
Важно! Решение об этом было принято еще 21 января 2026 года.
Эти изменения планируются в рамках трансформации региональной сети. К тому же, таким образом, должно произойти улучшение операционной эффективности.
Последним рабочим днем для указанных подразделений станет 27 апреля 2026 года. Кроме этого, в Луцке, Ровно и Хмельницком планируют создать представительства на базе филиалов.
Указанные отделения в Киеве (ул.Немецкая, 5), в Тернополе (ул.Митрополита Шептицкого, 21) и в Черновцах (ул.Главная, 183) выполняли следующие функции:
- обслуживание клиентов корпоративного и среднего бизнеса;
- а также – муниципалитетов и коммунального сектора;
- к тому же там осуществлялось обслуживание розничных клиентов.
Интересно, что по статистике НБУ, "Укрэксимбанк" занял четвертое место в рейтинге самых прибыльных банков. В ноябре 2025 года чистая прибыль этого учреждения за 3 квартала составила – 6,96 миллиарда гривен. Это на 18,5% больше чем в прошлом году, сообщает регулятор.
Что важно знать об "Укрэксимбанке"?
"Укрэксимбанк" это государственное учреждение. Сейчас это один из крупнейших системно важных банков Украины. Все 100% его акций принадлежат государству.
Функционирует этот банк с 1992 года. Он специализируется на обслуживании экспортно-импортных операций. А также это финучреждение осуществляет кредитование крупного бизнеса.