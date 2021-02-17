На Україну припадає понад 60% кредитів ЄІБ у Східній Європі

Джерело:НВ
Європейський інвестиційний банк інвестував мільярд євро в Україну у 2020 році. А загальні запозичення становлять 7,5 мільярда євро. Чому Україна в пріоритеті, читайте на Фінанси 24.
Європейський інвестиційний банк – це структура ЄС, яка орієнтується на попит, пояснила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська в інтерв'ю НВ.
До теми Чи втратить Україна кредит від Євросоюзу через проблеми з МВФ: Червінська розповіла про зв'язок
У нас немає попередньо встановлених квот для країн. Ми реагуємо на запити проінвестувати сталі та якісні проєкти, і Україна вже набула всіх потужностей, аби їх пропонувати. Хороші проєкти стають інвестиціями,
– розповіла Червінська.
Саме це і стало причиною того, що Україна отримала понад 60% загального обсягу кредитів у країнах Східного партнерства.
У 2020 році Україна та ЄІБ підписали 9 угод на загальну суму майже 1,1 мільярда євро. Попри пандемію це на 50% більше, ніж у 2019 році.
Усі проєкти доповнюють одне одного, щоб забезпечити необхідне економічне стимулювання та посилити відновлення постраждалих від військового конфлікту регіонів.
Тереза Червінська висловила сподівання, що саме зараз інвестиції з Європи можуть дати Україні давно очікуваний поштовх.
Як банк ЄС ми готові підтримати Україну, щоб вона отримала максимальну користь від інвестиційних можливостей, представлених не лише коштами ЄС, але й ініціативами із протидії змінам клімату та відновлення після пандемії COVID-19,
– резюмує віцепрезидентка.