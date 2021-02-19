Понад 100 мільйонів доларів: українці активно скуповують іноземну валюту
З початку лютого 2021 року на готівковому валютному ринку попит на іноземну валюту продовжує переважати. Чистий продаж інвалюти банками сягнув 104 мільйони доларів.
Джерело:Фейсбук Богдана Данилишина
Скільки валюти продали українські банки
Переважання пропозиції іноземної валюти над попитом з боку клієнтів банків вплинуло на укріплення курсу гривні на міжбанку. Різниця між надходженнями і витратами інтервенцій НБУ на валютному ринку сягнуло позначки 220 мільйонів доларів.
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За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, це дозволило стримати надмірне укріплення курсу гривні на фоні надходження коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери.
"Натомість на готівковому валютному ринку з початку лютого продовжує переважати попит на іноземну валюту – чистий продаж іноземної валюти банками з початку 2021 року становив 104 мільйонів доларів США", – заявив він.
Резерви НБУ та виплати уряду
- Міжнародні резерви НБУ станом на 16 лютого 2021 року становили 28,5 мільярда доларів.
- Обсяг коштів уряду в іноземній валюті – 1,4 мільярда доларів.
Цього є достатньо для здійснення виплат за заборгованістю уряду в іноземній валюті, які до кінця лютого становитимуть 128 мільйонів доларів, у березні – 905 мільйонів доларів.
Скільки валюти купили українці у січні
Для порівняння, за даними НБУ, у січні 2021 року громадяни України купили валюти на 15,8 мільйона доларів більше, ніж продали. В перший місяць року українці продали валюти на 34% менше, ніж в грудні 2020 року, що склало 1,07 мільярда доларів в еквіваленті, а покупка зменшилась на 36,5% – до 1,085 мільярдів доларів в еквіваленті.
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