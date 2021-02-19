З початку лютого 2021 року на готівковому валютному ринку попит на іноземну валюту продовжує переважати. Чистий продаж інвалюти банками сягнув 104 мільйони доларів.

Скільки валюти продали українські банки

Переважання пропозиції іноземної валюти над попитом з боку клієнтів банків вплинуло на укріплення курсу гривні на міжбанку. Різниця між надходженнями і витратами інтервенцій НБУ на валютному ринку сягнуло позначки 220 мільйонів доларів.

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За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, це дозволило стримати надмірне укріплення курсу гривні на фоні надходження коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери.

"Натомість на готівковому валютному ринку з початку лютого продовжує переважати попит на іноземну валюту – чистий продаж іноземної валюти банками з початку 2021 року становив 104 мільйонів доларів США", – заявив він.

Резерви НБУ та виплати уряду

Міжнародні резерви НБУ станом на 16 лютого 2021 року становили 28,5 мільярда доларів.

Обсяг коштів уряду в іноземній валюті – 1,4 мільярда доларів.

Цього є достатньо для здійснення виплат за заборгованістю уряду в іноземній валюті, які до кінця лютого становитимуть 128 мільйонів доларів, у березні – 905 мільйонів доларів.

Скільки валюти купили українці у січні

Для порівняння, за даними НБУ, у січні 2021 року громадяни України купили валюти на 15,8 мільйона доларів більше, ніж продали. В перший місяць року українці продали валюти на 34% менше, ніж в грудні 2020 року, що склало 1,07 мільярда доларів в еквіваленті, а покупка зменшилась на 36,5% – до 1,085 мільярдів доларів в еквіваленті.