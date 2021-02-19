Более 100 миллионов долларов: украинцы активно скупают иностранную валюту
С начала февраля 2021 года на наличном валютном рынке спрос на иностранную валюту продолжает преобладать. Чистая продажа инвалюты банками достигла 104 миллиона долларов.
Источник:Фейсбук Богдана Данилишина
Сколько валюты продали украинские банки
Преобладание предложения иностранной валюты над спросом со стороны клиентов банков повлияло на укрепление курса гривны на межбанке. Разница между поступлениями и расходами интервенций НБУ на валютном рынке достигло отметки 220 миллионов долларов.
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По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, это позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривны на фоне поступления средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.
"Вместе с тем на наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту – чистая продажа иностранной валюты банками с начала 2021 года составил 104 миллионов долларов США", – заявил он.
Резервы НБУ и выплаты правительства
- Международные резервы НБУ по состоянию на 16 февраля 2021 составили 28,5 миллиарда долларов.
- Объем средств правительства в иностранной валюте – 1,4 миллиарда долларов.
Этого достаточно для осуществления выплат по задолженности правительства в иностранной валюте, до конца февраля составят 128 миллионов долларов, в марте – 905 миллионов долларов.
Сколько валюты купили украинцы в январе
Для сравнения, по данным НБУ, в январе 2021 граждане Украины купили валюты на 15,8 миллиона долларов больше, чем продали. В первый месяц года украинцы продали валюты на 34% меньше, чем в декабре 2020 года, что составило 1,07 миллиарда долларов в эквиваленте, а покупка уменьшилась на 36,5% – до 1, 085 миллиардов долларов в эквиваленте.
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