С начала февраля 2021 года на наличном валютном рынке спрос на иностранную валюту продолжает преобладать. Чистая продажа инвалюты банками достигла 104 миллиона долларов.

Сколько валюты продали украинские банки

Преобладание предложения иностранной валюты над спросом со стороны клиентов банков повлияло на укрепление курса гривны на межбанке. Разница между поступлениями и расходами интервенций НБУ на валютном рынке достигло отметки 220 миллионов долларов.

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По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, это позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривны на фоне поступления средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

"Вместе с тем на наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту – чистая продажа иностранной валюты банками с начала 2021 года составил 104 миллионов долларов США", – заявил он.

Резервы НБУ и выплаты правительства

Международные резервы НБУ по состоянию на 16 февраля 2021 составили 28,5 миллиарда долларов.

Объем средств правительства в иностранной валюте – 1,4 миллиарда долларов.

Этого достаточно для осуществления выплат по задолженности правительства в иностранной валюте, до конца февраля составят 128 миллионов долларов, в марте – 905 миллионов долларов.

Сколько валюты купили украинцы в январе

Для сравнения, по данным НБУ, в январе 2021 граждане Украины купили валюты на 15,8 миллиона долларов больше, чем продали. В первый месяц года украинцы продали валюты на 34% меньше, чем в декабре 2020 года, что составило 1,07 миллиарда долларов в эквиваленте, а покупка уменьшилась на 36,5% – до 1, 085 миллиардов долларов в эквиваленте.