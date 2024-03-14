Український ШІ-стартап залучив інвестиції у Європі: до чого тут корисні копалини

Cтартап Beholder, який працює з технологією штучного інтелекту, отримав нові інвестиції. Кошти виділив європейський фонд.

Український стартап Beholder спеціалізується на розробці нейромереж для пошуку корисних копалин. Компанія спрямує кошти на розвиток свого бізнесу, вихід на іноземні ринки та розробку двох версій продукту для B2C та B2B.

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Українська компанія отримала нові інвестиції

Компанія Beholder отримала інвестиції у розмірі 940 тисяч доларів від фонду InnoEnergy, який фокусується на енергетиці. До інвестиційного раунду також доєдналися фонди Rockstart та STRT Ventures.

Бум навколо технології штучного інтелекту виникнув після успіху проєкту ChatGPT. Після цього інвестори почали активно вкладати кошти у цей сектор. Завдяки цьому найбагатші люди у світі заробили 150 мільярдів доларів.

Коефіцієнт ефективності інвестицій та оцінку стартапу Beholder не розголошують. Клієнтами українців є низка видобувних компаній:

Filo Mining;

GrupoHunosa;

Petroteq Energy.

У 2024 році стартап Beholder має на меті збільшити свою капіталізацію до 20 – 30 мільйонів доларів та залучити 20 нових клієнтів.

Що відому про компанію Beholder: