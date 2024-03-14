Украинский стартап Beholder специализируется на разработке нейронных сетей для поиска полезных ископаемых. Компания направит средства на развитие своего бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.
Обратите внимание Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал
Украинская компания получила новые инвестиции
Компания Beholder получила инвестиции в размере 940 тысяч долларов от фонда InnoEnergy, который фокусируется на энергетике. К инвестиционному раунду также присоединились фонды Rockstart и STRT Ventures.
Коэффициент эффективности инвестиций и оценку стартапа Beholder не разглашают. Клиентами украинцев является ряд добывающих компаний:
- Filo Mining;
- GrupoHunosa;
- Petroteq Energy.
В 2024 году стартап Beholder имеет целью увеличить свою капитализацию до 20 – 30 миллионов долларов и привлечь 20 новых клиентов.
Что известно о компании Beholder:
- Стартап основали в 2021 году Андрей Севрюков, Сергей Лубкин и Даниил Лубкин;
- Нейросети украинской компании обрабатывают спутниковые снимки, информацию с радаров, гравиметрию и т.д., чтобы оценить вероятность залегания полезных ископаемых.