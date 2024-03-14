Украинский стартап Beholder специализируется на разработке нейронных сетей для поиска полезных ископаемых. Компания направит средства на развитие своего бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.

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Украинская компания получила новые инвестиции

Компания Beholder получила инвестиции в размере 940 тысяч долларов от фонда InnoEnergy, который фокусируется на энергетике. К инвестиционному раунду также присоединились фонды Rockstart и STRT Ventures.

Интересно! Бум вокруг технологии искусственного интеллекта возник после успеха проекта ChatGPT. После этого инвесторы начали активно вкладывать средства в этот сектор. Благодаря этому самые богатые люди в мире заработали 150 миллиардов долларов.

Коэффициент эффективности инвестиций и оценку стартапа Beholder не разглашают. Клиентами украинцев является ряд добывающих компаний:

Filo Mining;

GrupoHunosa;

Petroteq Energy.

В 2024 году стартап Beholder имеет целью увеличить свою капитализацию до 20 – 30 миллионов долларов и привлечь 20 новых клиентов.

Что известно о компании Beholder: