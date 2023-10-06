НБУ ліквідує ще один банк

Цей банк ще на початку вересня віднесли до неплатоспроможних. Проте рішення ліквідувати установу прийняли через:

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невиконання банком письмових вимог НБУ;

неврахування в повному обсязі зауважень НБУ до плану заходів;

відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану;

приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України та актів НБУ.

Це сталося після віднесення банку до категорії проблемних через зростання ризиків щодо виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

Зверніть увагу! Кожен клієнт банку отримає компенсацію коштів у повному обсязі. Можлива сума виплат вкладникам банку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 мільйонів гривень.

До слова кінцевим бенефіціаром установи є Демʼяненко Світлана, якій належить частка у 74,93%.

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