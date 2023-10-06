НБУ ликвидирует еще один банк

Этот банк еще в начале сентября был отнесен к неплатежеспособным. Однако решение ликвидировать учреждение приняли из-за:

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невыполнение банком письменных требований НБУ;

неучет в полном объеме замечаний НБУ к плану мероприятий;

отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния;

приведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины и актов НБУ.

Это произошло после отнесения банка к категории проблемных из-за роста рисков выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

Обратите внимание! Каждый клиент банка получит компенсацию средств в полном объеме. Возможная сумма выплат вкладчикам банка на 1 сентября 2023 года составляет 606 миллионов гривен.

К слову, конечным бенефициаром учреждения является Демьяненко Светлана, которой принадлежит доля в 74,93%.

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