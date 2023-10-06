НБУ ликвидирует еще один банк
Этот банк еще в начале сентября был отнесен к неплатежеспособным. Однако решение ликвидировать учреждение приняли из-за:
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- невыполнение банком письменных требований НБУ;
- неучет в полном объеме замечаний НБУ к плану мероприятий;
- отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния;
- приведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины и актов НБУ.
Это произошло после отнесения банка к категории проблемных из-за роста рисков выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.
К слову, конечным бенефициаром учреждения является Демьяненко Светлана, которой принадлежит доля в 74,93%.
Украинский борщ "вычеканили" на новых памятных монетах от НБУ
- Украинский Нацбанк представил новые памятные монеты 29 сентября 2023 года. Их также добавили в каталог нумизматической продукции.
- Монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвятившие национальному блюду, называются "Украинский борщ". Первую монету изготовили из нейзильбера, а вторую – из серебра.
- На монетах можно увидеть украинский герб, хозяйку в процессе борща на фоне печи. Эта женщина является символом непрерывности жизни народа, тепла, уюта и благополучия.