Надо ли обменивать 10 копеек?

10 копеек и в дальнейшем можно будет использовать при расчетах, специально обменивать эти монеты не нужно, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Решение о сокращении принято из-за желания регулятора сократить расходы не только государства, а и участников наличного обращения.

Попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации,

– отмечает НБУ.

При отсутствии 10 копеек, торговая сеть может использовать правило округления. Регулятор определил как именно это происходит.



Как правильно округлять гривны при расчетах / Инфографика НБУ

Интересно! Сейчас в обращении находится 4,1 миллиарда монет номиналом 10 копеек.

Какие еще украинские деньги выводятся из обращения?

НБУ уже вывел из обращения некоторые копейки. Речь идет о монетах номиналом 1, 2, 25 и 5. Ими рассчитываться нельзя, они считаются недействительными.

В то же время, НБУ продолжает заменять старые банкноты. Эти купюры постепенно выводятся из обращения.

Интересно! ЕС постепенно выводит из обращения 500 евро. Эта банкнота пока действующее платежное средство. Однако со временем она будет забрана полностью.