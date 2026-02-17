Чому ідея створення поштового банку зустрічає критику?

Створення поштового банку в Україні може бути перспективною справою, проте наразі ця ідея натрапляє переважно на критику. Серед причин – проблеми з капіталізацією Укрпошти, а також брак експертизи щодо кредитування. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт Руслан Чорний.

Дивіться також Польща хоче купити частку в одному з державних банків України: які наслідки

Майже 10 років тривають обговорення ідеї створити поштовий банк в Україні, який розширить доступ до фінансових послуг для жителів регіонів без банківських відділень. Про можливість його появи на базі Укрпошти говорили ще у 2017 році експерти Центру економічної стратегії в контексті потреби забезпечити фінансову інклюзивність для населення.

Руслан Чорний Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Сама ідея, звичайно, цікава. Я бачив, як банки працюють в інших країнах, і це досить успішні проєкти. Там дійсно продається все підряд. Але в українському виконанні я поки не бачу. Бачу тільки одну критику інших банкірів на можливість створення з Укрпошти банку.

Нова хвиля обговорень розпочалася після інтерв'ю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського "РБК-Україна", де він говорив про створення банку та ідею кредитування пенсіонерів.

Нагадаємо, що одним із варіантів розширення фінансових послуг Укрпошти може стати передача їй акцій "Першого інвестиційного банку" (PINBank), які раніше належали російському олігарху Євгену Гінеру. Після завершення націоналізації банку у 2024 році Уряд вирішив віддати його під контроль Укрпошти.

Він [Ігор Смілянський, – 24 Канал] уже давно таке заявляє, не перший рік, але не сильно просунувся в цьому проєкті. Йому вже був фактично наданий банк, який забрали у росіян, і він його так і не запустив,

– говорить експерт Руслан Чорний.

Зауважте! У вересні 2025 року НБУ запропонував здати ліцензію PINBank замість передавати його Укрпошті через ризик дефолту. Потребу в докапіталізації станом на травень 2025 року оцінювали у щонайменше 826 мільйонів гривень.

Як повідомляли у січні 2025 року, Укрпошта Банк не матиме займатися кредитуванням великого бізнесу та ризиковими валютними операціями. Натомість він сфокусується на базових послугах населенню в сільських та прифронтових регіонах. Наразі запуск поштового банку не здійснили зокрема через питання капіталізації.

Є питання щодо капіталу самої Укрпошти. По нормативах Національного банку вона не відповідає тому, скільки в неї має бути,

– зауважує експерт Руслан Чорний.

За даними Національного банку України, у 2022 – 2024 роках Укрпошта накопичила 2,5 мільярда гривень збитків. Її капіталізація з 2,8 мільярда знизилася до 0,2 мільярда гривень.

У 2026 році генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначив в інтерв'ю "РБК-Україна", що, попри перестороги, дефолт не стався, а капітал національного оператора став від'ємним через зміну Нацбанком правил його розрахунку. За словами посадовця, станом на 1 січня в Укрпошти буде позитивний капітал.

Які є ризики з ідеєю кредитувати пенсіонерів?

Серед озвучених Ігорем Смілянським ідей для майбутнього поштового банку – надання кредитів пенсіонерам, які автоматично будуть гаситися при наступному надходженні пенсії. Як зауважив посадовець, нині ця практика чинна як записування боргів "на зошит", її тільки хочуть закріпити офіційно.

Експерт Руслан Чорний зазначає, що для започаткування будь-якого нового проєкту кредитування, корпоративного чи роздрібного, потрібні досвід та експертиза, напрацьовувані командами фахівців не один рік. Інакше справа може наразитися на неуспіх.

Треба мати експертизу, тільки тоді можна займатися. Кредитування пенсіонерів – це теж проєкт, над ним можна працювати. Але треба розуміти, як це робити. В Укрпошти такого знання немає,

– говорить Руслан Чорний.

На отримувані раніше зауваження щодо перспектив фінансової діяльності Укрпошти гендиректор Смілянський відповів, що нацоператор має досвід приймання 18% комунальних платежів у країні, доставки пенсій та кредитування, хоч і неофіційного.

Які останні зміни сталися в Укрпошті?