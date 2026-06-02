Кому можуть нарахувати додаткові податки та штраф?
Наразі першочергово в зоні ризику перебувають ті, хто займається підприємницькою діяльністю. У випадку, якщо такі особи не мають зареєстрованого ФОП, розповів адвокат Роман Сімутін у себе на сторінці в Facebook.
Роман розповідає, що вже відомо про випадки відкриття 2 кримінальних проваджень через продажі на OLX. Водночас адвокат наголошує на необхідності враховувати деякі нюанси.
Ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.
У яких випадках повторне оподаткування не відбувається:
- якщо кошти не є доходом;
- або ж цієї суми вже сплачено податки.
Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи,
– наголошує Роман.
Чи може податкова побачити, що відбувається на банківських рахунках?
Податкова не має доступу до рахунків фізичних осіб. Адже ця інформація є банківською таємницею.
Водночас питання до клієнта можуть виникнути на тлі фінмоніторингу. Тоді, при виявленні підозрілих фінансових операцій, банки мають право зробити запит на додаткові документи. Клієнт буде зобов'язаний їх надати. До того ж банк сповіщає відповідальні органи про цю ситуацію.
Якщо буде доведено, що особа отримала незадекларований дохід, їй доведеться понести покарання. Тобто, таку людину можуть зобов'язати сплатити пеню, податки, штрафи.