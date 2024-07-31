В Україні запустили нову газову свердловину, яку пробурили під населеним пунктом
Джерело:Група Нафтогаз
Компанія "Укргазвидобування", яка входить до Групи Нафтогаз повідомила про введення в експлуатацію нової високопродуктивної свердловини. Її запуск також прокоментував глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
В Україні запрацювала нова газова свердловина
Повідомляють, що ця свердловина дає 274 тисяч кубометрів газу на добу. Тоді як одна із її головних особливостей – це те, що плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.
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У компанії наголошують, що буріння свердловини безпосередньо під населеним пунктом пройшло вдало, адже під час процесу використовували сучасне обладнання та передові технології. Крім того, відзначають майстерну роботу працівників Укрбургазу.До теми! Навесні в "Укрнафті" заявили про плани щодо збільшення видобування нафти та газу. Компанія, зокрема, готувала майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на Заході України.
Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що введення в експлуатацію нової свердловини сприяло збільшенню обсягів видобування газу на родовищі на добу. За його словами, цей показник зріс на 17%. Чернишов також повідомив, що наступну газову свердловину планують запустити в роботу у серпні 2024 року.