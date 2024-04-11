Згідно з офіційними даними "Укрнафти", компанія готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин, місце знаходження яких на Заході України.

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Нові плани "Укрнафти"

Ці плани прокоментував директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. Він заявив, що співробітники "Укрнафти" дослідили родовище, яке було відкрите в 1990 році, а також готуються звести два нових об'єкти, аби отримати доступ до "цінного ресурсу для української економіки".

Що відомо про "Укрнафту" Це найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У компанії додали, що початкові запаси родовищ за продуктивними горизонтами оцінюють у 5,9 мільйона тонн нафти та 468 мільйонів кубометрів газу. Ці дані отримали завдяки побудованій цифровій 3D-геологічній та гідродинамічній моделі родовищ.

"Укрнафта" готується до буріння нових сверловин / Фото "Укрнафта"

Повідомляють ще про такі деталі проєкту:

Обидві свердловини плануються як похилі;

Перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498 − 2627 метрів, а її початковий дебіт прогнозують на рівні 16 тонн нафти на добу;

Друга свердловина має дістатися до ресурсу і розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502 – 2647 метрів. Водночас очікують, що її початковий дебіт буде на рівні 25 тонн нафти на добу.

Примітка! У нафтовій і газовій промисловості цим терміном позначають кількість рідини або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з природного чи штучного джерела. У промисловій практиці дебіт заведено вимірювати у кубічних метрах за добу.

Компанія буде виконувати необхідні роботи власними силами, а також будуть залучати сторонніх підрядників на сервіси з похилого буріння, бурових розчинів і геофізичних робіт.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року "Укрнафта" оголошувала про запуск нової свердловини на Сході України. У процесі буріння свердловини компанія використовувала власні розробки й зуміла зекономити мільйони гривень.