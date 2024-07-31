В Україні запрацювала нова газова свердловина

Повідомляють, що ця свердловина дає 274 тисяч кубометрів газу на добу. Тоді як одна із її головних особливостей – це те, що плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.

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У компанії наголошують, що буріння свердловини безпосередньо під населеним пунктом пройшло вдало, адже під час процесу використовували сучасне обладнання та передові технології. Крім того, відзначають майстерну роботу працівників Укрбургазу.

До теми! Навесні в "Укрнафті" заявили про плани щодо збільшення видобування нафти та газу. Компанія, зокрема, готувала майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на Заході України.

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що введення в експлуатацію нової свердловини сприяло збільшенню обсягів видобування газу на родовищі на добу. За його словами, цей показник зріс на 17%. Чернишов також повідомив, що наступну газову свердловину планують запустити в роботу у серпні 2024 року.