В Украине заработала новая газовая скважина

Сообщают, что эта скважина дает 274 тысяч кубометров газа в сутки. Тогда как одна из ее главных особенностей – это то, что плановый забой скважины расположен непосредственно под населенным пунктом.

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В компании отмечают, что бурение скважины непосредственно под населенным пунктом прошло удачно, ведь во время процесса использовали современное оборудование и передовые технологии. Кроме того, отмечают мастерскую работу работников Укрбургаза.

К теме! Весной в "Укрнафте" заявили о планах по увеличению добычи нефти и газа. Компания, в частности, готовила площадку для бурения двух разведочных скважин на Западе Украины.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что введение в эксплуатацию новой скважины способствовало увеличению объемов добычи газа на месторождении в сутки. По его словам, этот показатель вырос на 17%. Чернышов также сообщил, что следующую газовую скважину планируют запустить в работу в августе 2024 года.