В Україні вводять банкноту номіналом 2 тисячі гривень із портретом Василя Стуса

Незабаром в Україна з'явиться банкнота із портретом Василя Стуса. Новий найбільший номінал у 2 тисячі гривень дозволить державі та банкам скоротити витрати на операції з готівкою.

Чому обрали саме Василя Стуса

Про це під час пресбрифінгу в п'ятницю, 10 липня, розповів голова Нацбанку Андрій Пишний.

Купюра вийде в обіг уже 4 вересня – у день пам'яті видатного українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, мислителя, літературознавця, правозахисника, політв'язня та одного з найактивніших представників дисидентства.

Такий вибір регулятор пояснив тим, що візуальний ряд гривні історично відображає тяглість української культури – від Київської Русі до сучасності, і саме Василь Стус органічно завершує цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу.

Пишний назвав поета "символом незламності духу", наголосивши, що його готовність до останнього відстоювати правду наразі набуває особливого значення для українців.

Який вигляд мають нові 2 тисячі гривень: дивіться фото

Що відомо про особливості дизайну

Основним кольором банкноти стане синій, а на зворотному боці зобразять будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Василь Стус.

Однак купюра вшановує не лише його життєвий шлях, а й усіх його однодумців – цілу епоху українського морального спротиву. Тож жоден елемент дизайну не є випадковим, наприклад:

натхненні мозаїками Алли Горської мотиви – образ сокола-боривітра з легендарного маріупольського панно;

натомість рядок із поезії написаний шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута тощо.

Окрім того, нові гроші отримали понад 20 елементів захисту від підроблення. Серед них – оновлена "віконна" полімерна стрічка в синьо-жовтій гамі та оптично-змінний елемент SPARK із кінетичним ефектом, що змінює колір залежно від кута нахилу.