Цифрова валюта та кібербезпека: в Україні стартує масштабна трансформація платіжного ринку

Платіжний ринок України чекають масштабні зміни. Народні обранці проголосували за закон "Про платіжні послуги". Про створення нової платіжної інфраструктури в Україні – читайте далі.

241 депутат підтримав у другому читанні проєкт закону № 4364. Голосування відбулося у середу, 30 червня. Нацбанк вважає, що це допоможе вивести надання платіжних послуг в Україні на якісно новий рівень.

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Нові трансформації

Ринок платіжних послуг стоїть на порозі масштабних та комплексних змін. Зокрема, документ передбачає визначення 9 категорій надавачів послуг. До цього переліку увійшли поштові оператори та, за певних умов, органи державної влади. Крім того, на ринок вийдуть нові гравці:

установи електронних грошей,

філії іноземних платіжних установ,

надавачі послуги з надання відомостей з рахунків,

платіжні установи.

Автори цього закону також виділили 9 платіжних послуг: 7 – фінансові, 2 – нефінансові У другому випадку йдеться про послугу з ініціювання платіжної операції та послугу з надання інформації з рахунків.

Небанківські учасники ринку теж отримають нові можливості. Зокрема, вони зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні карти та електронні гроші. Крім того, у цих установ більше не вимагатимуть бути учасниками платіжних системах для того, щоб бути здатними здійснювати перекази. Український центробанк збереже за собою право формувати різні мікроструктури:

системи міжбанківських розрахунків,

системи роздрібних платежів,

інші види платіжних систем для здійснення операцій.

Нацбанк тепер має право випустити власну "цифрову валюту". Ще одна важлива зміна – запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу.