Борги українців стрімко зростають: які категорії "найпопулярніші"
Джерело:Опендатабот
За останні 3 місяці в Україні зафіксували понад півмільйона нових боргів. Загалом в Єдиному реєстрі боржників цей показник зріс на 7%. Про ключові деталі – далі у тексті.
Для порівняння, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня 2023 року кількість боргових зобов'язань зросла на 8%. Тоді як за весь 2021 рік приріст оцінили у 29%.
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В Україні зростає кількість боргів
Згідно з останніми даними, найбільше стягнень за останні 3 місяці зафіксували на користь держави Україна. Цей показник зріс на 17%. Загальна частка таких боргів становить 22,5%. Їх у загальному реєстрі наразі найбільше.До теми! Експертка з фінансів, засновниця банку izibank Анна Тігіпко розповіла, як ефективно формувати фінансові цілі та сформувати звички, які допоможуть уникнути бідності. Важливими порадами також поділилася IT бізнес-консультантка Олександра Бурлакова.
Друга найпопулярніша категорія у Єдиному реєстрі боржників – штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ця частка боргів складає 19,7%. Трійку лідерів закривають заборгованості за кредитами. Йдеться про 17,5% від сумарної кількості боргів українців. Також до переліку увійшли борги у таких категоріях:
- Адміністративні правопорушення;
- Заборгованість за комунальні послуги;
- Стягнення судового збору;
- Борги за аліментами.
Станом на серпень 2023 року загальна кількість боргів в Україні становить понад 8,6 мільйона боргів. На кінець цього травня цей показник становив трохи більш як 8 мільйонів. Варто додати, що з січня 2020 року кількості боргів системно зростає.
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