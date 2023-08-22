Для сравнения, с начала полномасштабного вторжения России в Украину к маю 2023 года количество долговых обязательств возросло на 8%. В то время как за весь 2021 год прирост оценили в 29%.
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В Украине растет количество долгов
Согласно последним данным, больше всего взысканий за последние 3 месяца зафиксировали в пользу государства Украина. Этот показатель вырос на 17%. Общая доля таких долгов составляет 22,5%. Их в общем реестре больше всего.
Вторая самая популярная категория в Едином реестре должников – штрафы за нарушение ПДД. Эта доля долгов составляет 19,7%. Тройку лидеров закрывают задолженности по кредитам. Речь идет о 17,5% от суммарного количества долгов украинцев Также в перечень вошли долги в следующих категориях:
- Административные правонарушения;
- задолженность за коммунальные услуги;
- Взыскание судебного сбора;
- Долги по алиментам.
По состоянию на август 2023 года общее количество долгов в Украине составляет более 8,6 миллиона долгов. К концу этого мая этот показатель составлял чуть более 8 миллионов. Следует добавить, что с января 2020 года количество долгов системно растет.
Больше новостей о финансовом секторе Украины:
- С 1 августа в Украине начали действовать новые правила пополнения банковских счетов. Ключевое нововведение – необходимость верификации во время операции;
- Пополнять номер мобильного счета через терминал теперь тоже нужно будет после предоставления необходимых данных для верификации