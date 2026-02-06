За один раз – одразу 10 окладів: хто може отримати таку суму

Є випадки, коли людина може отримати одразу 10 окладів. Виплата надається при виході на пенсію. Однак далеко не всім українцям.

Хто отримає за один раз 10 окладів?

Мова йде про людей певних професій, про що зазначено у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

На грошову виплату мають право люди, що працювали у таких установах:

загальноосвітні школи;

військові загальноосвітні установи;

музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки;

дитячі трудові та виховно-трудові колонії;

дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх;

логопедичні пункти та стаціонари;

школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації;

професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Для отримання 10 окладів одразу людина має надати трудову книжку, довідку з місця роботи, а також підтвердження про наявність відповідного страхового стажу. Це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Ба більше, при призначенні пенсії допускається підсумовування стажу, який набутий під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, а також соціального захисту.

Виплата у розмірі 10 окладів надається людям, які раніше не отримували пенсію. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Також вона надається один раз. І саме на день призначення пенсії.

Що ще слід знати про вихід на пенсію?