За один раз – сразу 10 окладов: кто может получить такую сумму
- Выплата в размере 10 окладов доступна при выходе на пенсию для работников определенных профессий, указанных в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
- Для получения такой выплаты необходимо подтвердить наличие страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а также выплата предоставляется один раз в день назначения пенсии.
Есть случаи, когда человек может получить сразу 10 окладов. Выплата предоставляется при выходе на пенсию. Однако далеко не всем украинцам.
Кто получит за один раз 10 окладов?
Речь идет о людях определенных профессий, о чем указано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
На денежную выплату имеют право люди, работавшие в таких учреждениях:
- общеобразовательные школы;
- военные общеобразовательные учреждения;
- музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома;
- детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии;
- детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних;
- логопедические пункты и стационары;
- школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации;
- профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения.
Для получения 10 окладов сразу человек должен предоставить трудовую книжку, справку с места работы, а также подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Более того, при назначении пенсии допускается суммирование стажа, который приобретен во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения, а также социальной защиты.
Выплата в размере 10 окладов предоставляется людям, которые ранее не получали пенсию. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! Также она предоставляется один раз. И именно в день назначения пенсии.
Что еще следует знать о выходе на пенсию?
- Размер пенсии по возрасту в Украине определяется для индивидуально. Сумма выплаты зависит от приобретенного страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Однако возраст, в котором человек выходит на пенсию, не влияет на пенсию.
- В то же время военные могут претендовать на пенсию после достижения 45 лет. Но только если имеют общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – военная служба или приравненная к ней служба.