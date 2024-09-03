Скільки коштує золото в Україні

Ціни на золото залежать від низки факторів. Серед них тип та чистота дорогоцінного металу. Наразі найдорожчим видом називають золото з пробою 999. Саме з такого виду металу виготовляють злитки або монети. Крім того, його дуже цінують інвестори.

Цікаво Найбільший банк Росії похвалився важливою перемогою в Індії

Станом на 3 вересня 2024 року НБУ встановив такі ціни на золото:

Закупівельні ціни:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) коштує 3 270,21 гривні за грам;

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості торгується на рівні 3 250,20 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, наразі коштує 3 237,51 гривні за грам.

Цікаво! На світовому ринку золото стрімко дорожчає з початку 2024 року. З січня дорогоцінний метал зріс на понад 22%, згідно з даними MarketWatch. На момент створення цього матеріалу, ціна золота торгується на рівні 2532 долари за унцію.

Закупівельні ціни на дорогоцінний метал у брухті від Нацбанку:

333 проба – 1 078,09 гривні за грам;

375 проба – 1 214,07 гривні за грам;

500 проба – 1 618,76 гривні за грам;

583 проба – 1 887,47 гривні за грам;

585 проба – 1 893,94 гривні за грам;

750 проба – 2 428,13 гривні за грам;

900 проба – 2 913,76 гривні за грам;

916 проба – 2 965,56 гривні за грам;

958 проба – 3 101, 53 гривні за грам.

999 проба – 3 234,27 гривні за грам;

999,9 проби – 3 237,19 гривні за грам.

До теми! Наприкінці серпня вартість золото встановила новий історичний рекорд на ринку, перетнувши позначку в 2500 доларів за тройську унцію. Це призвело до того, що ціна одного золотого злитка зросла до понад 1 мільйона доларів, що сталося вперше в історії. Як правило, кожен злиток важить приблизно 400 унцій.

Ціна золота в ломбардах в Україні

Середня ціна на золото в ломбардах, згідно з даними сайту НовиниLive: