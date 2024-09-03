Сколько стоит золото в Украине

Цены на золото зависят от ряда факторов. Среди них тип и чистота драгоценного металла. Сейчас самым дорогим видом называют золото с пробой 999. Именно из такого вида металла изготавливают слитки или монеты. Кроме того, его очень ценят инвесторы.

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По состоянию на 3 сентября 2024 года НБУ установил такие цены на золото:

Закупочные цены:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами) стоит 3 270,21 гривны за грамм;

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества торгуется на уровне 3 250,20 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, сейчас стоит 3 237,51 гривны за грамм.

Интересно! На мировом рынке золото стремительно дорожает с начала 2024 года. С января драгоценный металл вырос более чем на 22%, согласно данным MarketWatch. На момент создания этого материала, цена золота торгуется на уровне 2532 доллара за унцию.

Закупочные цены на драгоценный металл в ломе от Нацбанка:

333 проба – 1 078,09 гривны за грамм;

375 проба – 1 214,07 гривны за грамм;

500 проба – 1 618,76 гривны за грамм;

583 проба – 1 887,47 гривны за грамм;

585 проба – 1 893,94 гривны за грамм;

750 проба – 2 428,13 гривны за грамм;

900 проба – 2 913,76 гривны за грамм;

916 проба – 2 965,56 гривны за грамм;

958 проба – 3 101, 53 гривны за грамм.

999 проба – 3 234,27 гривны за грамм;

999,9 пробы – 3 237,19 гривны за грамм.

К теме! В конце августа стоимость золото установила новый исторический рекорд на рынке, пересекая отметку в 2500 долларов за тройскую унцию. Это привело к тому, что цена одного золотого слитка выросла до более 1 миллиона долларов, что произошло впервые в истории. Как правило, каждый слиток весит примерно 400 унций.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины, согласно данным сайта NewsLive: