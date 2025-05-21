Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 21 травня, ціни на нафту почали різко зростати в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Ринок реагує на новини про плани Ізраїлю.

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Повідомляють, що Ізраїль готується атакувати ядерні об'єкти в Ірані. На фоні цього зростають побоювання щодо постачання нафти з Близького Сходу.

Нагадаємо, що США та Іран ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану. Зокрема, на минулому тижні еталонні бренди нафти втратили в ціні на понад 2% на тлі новин про потенційну ядерну угоду між країнами. Водночас під час переговорів не фіксують суттєвого процесу, що також тисне на ринок нафти.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 97 центів або на 1,5% до 66,35 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate подорожчала на 96 центів або на 1,6%. Американська нафта торгується на рівні 62,99 долара за барель. Контракти WTI з поставкою в червні коштують 62,56 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: