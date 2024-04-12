Китай почав відмовлятися від контрактів з важливим українським сектором: що сталося
Джерело:Bloomberg
Китайський уряд змінив свою політику щодо місцевих фермерів. Це призвело до негативних наслідків для України.
Повідомляють, що китайські імпортери почали розривати контракти на постачання кукурудзи. За словами осіб, які обізнані з ситуацією, відмова від законтрактованих партій українського збіжжя триває уже два тижні.
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Китай скасовує контракти на кукурудзу з України
Наразі вказують, що китайські покупці уже скасували від 4 до 6 вантажів української кукурудзи. Ці вантажі планували доправити до Китаю з квітня по червень. Додають, що у майбутньому відмов може бути ще більше.
Варто зауважити, що Китай – це найбільший імпортер кукурудзи у світі. Скасування імпорту зернової культури з України може вдарити по глобальних цінах. Річ у тому, що вартість кукурудзи уже перебуває під тиском на тлі хороших врожаїв у США та Бразилії.Нагадаємо, що у вересня 2023 року Китай купив в України великий обсяг кормової кукурудзи всього за два тижні. Терміни постачання – листопад – грудень того ж року. Китайська сторона не вказувала конкретних цифр щодо обсягів замовлення. За оцінками деяких трейдерів з Європи, обсяги варіюються від 500 тисяч до 1 мільйона тонн.
Чому Китай відмовляється від української кукурудзи
Скасування замовлень на українське збіжжя почалося після втручання китайської митниці, яка закликала трейдерів обмежити імпорт. Одна з цілей – зменшення надлишку пропозиції кукурудзи на внутрішньому ринку. Крім того, китайська влада прагне підтримати ціни для місцевих фермерів напередодні посівної.