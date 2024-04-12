Китай начал отказываться от контрактов с важным украинским сектором: что произошло

Китайское правительство изменило свою политику в отношении местных фермеров. Это привело к негативным последствиям для Украины.

Сообщают, что китайские импортеры начали разрывать контракты на поставку кукурузы. По словам лиц, которые знакомы с ситуацией, отказ от законтрактованных партий украинского зерна продолжается уже две недели.

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Китай отменяет контракты на кукурузу из Украины

Сейчас указывают, что китайские покупатели уже отменили от 4 до 6 грузов украинской кукурузы. Эти грузы планировали доставить в Китай с апреля по июнь. Добавляют, что в будущем отказов может быть еще больше.

Стоит заметить, что Китай – это крупнейший импортер кукурузы в мире. Отмена импорта зерновой культуры из Украины может ударить по глобальным ценам. Дело в том, что стоимость кукурузы уже находится под давлением на фоне хороших урожаев в США и Бразилии.

Почему Китай отказывается от украинской кукурузы

, что в сентябре 2023 года Китай купил у Украины большой объем кормовой кукурузы всего за две недели. Сроки поставки – ноябрь – декабрь того же года. Китайская сторона не указывала конкретных цифр относительно объемов заказа. По оценкам некоторых трейдеров из Европы, объемы варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона тонн

Отмена заказов на украинское зерно началась после вмешательства китайской таможни, которая призвала трейдеров ограничить импорт. Одна из целей – уменьшение избытка предложения кукурузы на внутреннем рынке. Кроме того, китайские власти стремятся поддержать цены для местных фермеров в преддверии посевной.