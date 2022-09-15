Блокчейн-компанія Chainalysis оприлюднила новий рейтинг глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році. Третій рік поспіль фахівці повідомляють про рівень масової адаптації криптовалют у світі. На момент створення цього матеріалу, загальна капіталізація ринку криптовалют становить 987,35 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

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Україна потрапила у трійку лідерів

Ключова ціль створення цього рейтингу – з'ясувати, де найбільша кількість людей вкладає максимальну частку своїх грошей у криптовалюту. Попри те, що інституційна діяльність важлива для цього, експерти також мали на меті виділити країни, де індивідуальні, непрофесійні інвестори найбільше використовують цифрові активи. У результаті перша п'ятірка виглядає наступним чином:

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До теми! У лютому 2022 року Верховна Рада схвалила закон про віртуальні активи. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що цей закон сприятиме запуску легального ринку цифрових активів в Україні.

Згідно з останніми даними, минулого року рівень глобальної адаптації криптоактивів вирівнявся після перманентного зростання з середини 2019 року. Це процес досяг свого історичного максимуму у другому кварталі 2021 року. Далі адоптація цифрових активів проходила хвилями:

у третьому кварталі зафіксували спад через масштабне знецінення криптовалют;

вже в останні 3 місяці минулого року виявили підйом, коли ціни на ринку відскочили до нових історичних максимумів;

у наступні два квартали фіксували спади, оскільки на ринку починалася фаза інвесторів-ведмедів (заробляють на падінні курсу).

Україна потрапила у трійку лідерів за адаптацією криптоактивів / Getty Images

Які тенденції зафіксували експерти

Все ще дуже важливо підкреслити, що глобальне впровадження криптоактивів залишається значно вищим за рівень до "бичачого" ринку 2019 року. Експерти також підкреслили, що тенденцію, яку зафіксували минулого року, стала ще потужнішою у 2022 році. Йдеться про те, що у рейтингу домінують країни з ринками, які розвиваються.

Загалом Світовий банк виділяє 4 категорії країн за рівнем доходів та загального економічного розвитку – з високим рівнем доходу, з рівнем вище та нижче середнього, а також із низьким рівнем доходу. Використовуючи ці дані, у Chainalysis помітили, що на перші позиції рейтингу найчастіше потрапляють країни з двох середніх категорії: