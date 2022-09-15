Блокчейн-компания Chainalysis обнародовала новый рейтинг глобального индекса использования криптоактивов в 2022 году. Третий год специалисты сообщают об уровне массовой адаптации криптовалют в мире. На момент создания этого материала общая капитализация рынка криптовалют составляет 987,35 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap.

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Украина попала в тройку лидеров

Ключевая цель создания этого рейтинга – выяснить, где наибольшее количество людей вкладывает максимальную часть своих денег в криптовалюту. Несмотря на то, что институциональная деятельность важна для этого, эксперты также хотели выделить страны, где индивидуальные, непрофессиональные инвесторы больше используют цифровые активы. В результате первая пятерка выглядит следующим образом:

Вьетнам Филиппины Украина Индия США

К теме! В феврале 2022 года Верховная Рада приняла закон о виртуальных активах. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что этот закон будет способствовать запуску легального рынка цифровых активов в Украине.

Согласно последним данным, в прошлом году уровень глобальной адаптации криптоактивов выровнялся после перманентного роста с середины 2019 года. Этот процесс достиг своего исторического максимума во втором квартале 2021 года. Далее адаптация цифровых активов проходила волнами:

в третьем квартале зафиксировали спад из-за масштабного обесценивания криптовалют;

уже в последние 3 месяца прошлого года обнаружили подъем, когда цены на рынке отскочили к новым историческим максимумам;

в последующие два квартала фиксировали спады, поскольку на рынке начиналась фаза инвесторов-медведей (зарабатывающих на падении курса).

Украина попала в тройку лидеров по адаптации криптоактивов / Getty Images

Какие тенденции зафиксировали эксперты

Все еще очень важно подчеркнуть, что глобальное внедрение криптоактивов остается значительно выше уровня "бычьего" рынка 2019 года. Эксперты также подчеркнули, что тенденция, зафиксированная в прошлом году, стала еще мощнее в 2022 году. Речь идет о том, что в рейтинге доминируют страны с рынками, которые развиваются.

Всемирный банк выделяет 4 категории стран по уровню доходов и общему экономическому развитию – с высоким уровнем дохода, с уровнем выше и ниже среднего, а также с низким уровнем дохода. Используя эти данные, у Chainalysis заметили, что на первые позиции рейтинга чаще всего попадают страны из двух средних категорий: