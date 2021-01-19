Пандемія дала стрімкий поштовх онлайн-торгівлі. Через карантинні обмеження та локдаун, українці все більше обирають онлайн-магазини замість звичайних.

Яке місце посіла Україна

Україна посіла шосту позицію у рейтингу Payoneer’s Global Seller Index, який відображає темпи приросту прибутків у сфері е-комерції. Це дані за II та III квартали 2020 року.

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Україна випередила В’єтнам, Ізраїль, Індію та Японію, але поступилася Китаю, США, Гонконгу, Південній Кореї та Великобританії.

Як люди змінили свої звички

Загалом у світі кількість відвідувань онлайн-маркетплейсів збільшилася на 37%. У січні 2020 року вона була на рівні 16 мільярдів, а вже у червні – 22 мільярди відвідувань.

У другому кварталі 2020 року обсяги продажів у світі збільшились на 81% у річному вимірі. За аналогічний період у 2019 році приріст був утричі меншим. У третьому кварталі обсяги також зросли на 81%. Аналітики Payoneer прогнозують, що четвертий квартал стане рекордним з точки зору світових обсягів продажу.

Пандемія коронавірусу пришвидшила перехід підприємців в електронну комерцію. Це також відкриває для них можливість виходу на зовнішні ринки, які до того були недоступними.

Зокрема, згідно з опитуванням 76% продавців розмірковують про вихід на нові ринки для подальшого розвитку свого бізнесу. Найбільший інтерес представляють Європа (17%), США та Азія (по 15%).

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