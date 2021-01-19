Пандемия дала стремительный толчок онлайн-торговли. Через карантин и локдаун украинцы все больше выбирают онлайн-магазины вместо обычных.

Какое место заняла Украина

Украина заняла шестую позицию в рейтинге Payoneer's Global Seller Index, отражающий темпы прироста доходов в сфере электронной коммерции. Это данные за II и III кварталы 2020 года.

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Украина опередила Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступила Китаю, США, Гонконге, Южной Корее и Великобритании.

Как люди изменили свои привычки

Всего в мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилась на 37%. В январе 2020 году оно было на уровне 16 миллиардов, а уже в июне – 22 миллиарда посещений.

Во втором квартале 2020 году объем продаж в мире увеличились на 81% в годовом измерении. За аналогичный период в 2019 году прирост был в три раза меньше. В третьем квартале объемы также выросли на 81%. Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.

Пандемия коронавируса ускорила переход предпринимателей в электронную коммерцию. Это также открывает для них возможность выхода на внешние рынки, которые до того были недоступны.

В частности, согласно опросу 76% продавцов рассуждают о выходе на новые рынки для дальнейшего развития своего бизнеса. Наибольший интерес представляют Европа (17%), США и Азия (по 15%).

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