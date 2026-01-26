Що відомо про нову схему шахрайства?

Як відомо, ця розсилка імітує офіційне листування від НБУ, повідомляє регулятор.

Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів,

– йдеться у повідомленні Нацбанку.

Що відомо про цю справу:

надсилання листів відбувається з різних електронних адрес;

в підписі вказується вигадана особа, яка ніби як є співробітником НБУ.

Нацбанк закликав громадян бути уважними та не відповідати на такі розсилки. Важливо також не переходити за посиланнями, які вказані у цих листах. Інакше ви ризикуєте втратити особисті дані.

Зауважимо, що, як повідомляє "Нова пошта", аби швидко визначити чи є повідомлення шахрайським, варто звернути увагу на відправника. Як вказав сам Нацбанк, працівники НБУ використовують лише корпоративну пошту, вона має домен – @bank.gov.ua.

Що робити, якщо ви перейшли за підозрілим посиланням?