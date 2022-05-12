Україна примусово вилучить активи двох російських банків

Україна вилучить активи російських "Промінвестбанку" та "МР Банку" (колишнього "Сбербанку"). Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони України.

Цим рішення Україна продовжує роботу із вилучення активів компаній, які мають прямі зв'язки із країною-агресоркою.

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Які активи вилучить Україна

Україна вилучить 99,772644% акцій " Промінвестбанку" . Вони належать російській державній компанії "ВЭБ.РФ".

. Вони належать російській державній компанії "ВЭБ.РФ". Ще вилучать 100% акцій Міжнародного резервного банку. Ці акції належать найбільшому національному банку Росії – " Сбербанку" .

. Також ці компанії втратять право вимоги борги на суми 0,3 мільярда гривень ("ВЭБ.РФ") та 14,9 мільярда гривень ("Сбербанк").

Також вилучаються активи дочірніх компаній банків. Винятком є лише 3 мільярди гривень "МР Банку", які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів.

Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП, депозитарних сертифікатів. Тому, звичайно, наступним рішенням має бути рішення РНБО, але цей важливий крок у напрямі (вилучення) уряд зробив вже сьогодні,

– наголосила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що раніше уряд України схвалив вилучення корпоративних прав та фінансових активів виведених із ринку на початку війни "МР Банку" та "Промінвестбанку". А ще в другий день повномасштабної війни ліцензії цих банків були відкликані, а самі банки – ліквідовані.

Ще не всі активи вилучені

Це рішення ще має пройти через Верховну Раду. Відповідний законопроєкт під номером 7371 вже зареєстрований, і він визначений як невідкладний.

За оцінкою НБУ, Україна може спрямувати до свого бюджету близько 26 мільярдів гривень завдяки коштам, ОВДП та депозитним сертифікатам цих двох банків.

У всьому світі заморожують активи російських банків. Так, Японія 12 травня оголосила, що заморожує активи російських "Сбербанку" та "Альфа-банку". А шостий пакет санкцій ЄС може нарешті містити відключення від SWIFT "Сбербанку" – це найбільший банк Росії, причому він є державним.

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