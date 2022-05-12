Цим рішення Україна продовжує роботу із вилучення активів компаній, які мають прямі зв'язки із країною-агресоркою.

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Які активи вилучить Україна

Україна вилучить 99,772644% акцій " Промінвестбанку" . Вони належать російській державній компанії "ВЭБ.РФ".

. Вони належать російській державній компанії "ВЭБ.РФ". Ще вилучать 100% акцій Міжнародного резервного банку. Ці акції належать найбільшому національному банку Росії – " Сбербанку" .

. Також ці компанії втратять право вимоги борги на суми 0,3 мільярда гривень ("ВЭБ.РФ") та 14,9 мільярда гривень ("Сбербанк").

Також вилучаються активи дочірніх компаній банків. Винятком є лише 3 мільярди гривень "МР Банку", які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів.

Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП, депозитарних сертифікатів. Тому, звичайно, наступним рішенням має бути рішення РНБО, але цей важливий крок у напрямі (вилучення) уряд зробив вже сьогодні,

– наголосила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що раніше уряд України схвалив вилучення корпоративних прав та фінансових активів виведених із ринку на початку війни "МР Банку" та "Промінвестбанку". А ще в другий день повномасштабної війни ліцензії цих банків були відкликані, а самі банки – ліквідовані.

Зверніть увагу! Це рішення ще має пройти через Верховну Раду. Відповідний законопроєкт під номером 7371 вже зареєстрований, і він визначений як невідкладний.

Ще не всі активи вилучені

За оцінкою НБУ, Україна може спрямувати до свого бюджету близько 26 мільярдів гривень завдяки коштам, ОВДП та депозитним сертифікатам цих двох банків.

У всьому світі заморожують активи російських банків. Так, Японія 12 травня оголосила, що заморожує активи російських "Сбербанку" та "Альфа-банку". А шостий пакет санкцій ЄС може нарешті містити відключення від SWIFT "Сбербанку" – це найбільший банк Росії, причому він є державним.

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