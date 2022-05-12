Офіційний курс валют

У четвер, 12 травня, НБУ встановив офіційний курс євро зупинився на рівні 30,85 гривні за євро. Це на 2 копійки менше, ніж днем раніше.

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Натомість польський злотий зріс у ціні. Проте всього на 1 копійку: тепер його курс становить 6,62 гривні за злотий. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,15 гривні за фунт. Це на 6 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Національний банк України вирішив заморозити курс долара США ще 24 лютого. До кінця війни курс буде залишатися на рівні 29,25 гривні за долар. Водночас наразі українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 11 травня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,88 гривні, продаж – 32,39 гривні.

Євро: покупка – 33,20 гривні, продаж – 33,95 гривні.

Злотий: покупка – 7,33 гривні, продаж – 7,58 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,23 гривні, продаж – 42,82 гривні.

Додамо, що Нацбанк з моменту початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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