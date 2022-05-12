Этим решением Украина продолжает работу по изъятию активов компаний, которые имеют прямые связи со страной-агрессором.

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Какие активы изымет Украина

Украина изымет 99,772644% акций Проминвестбанка . Они принадлежат российской государственной компании "ВЭБ. РФ".

. Они принадлежат российской государственной компании "ВЭБ. РФ". Еще изымут 100% акций Международного резервного банка. Эти акции принадлежат крупнейшему национальному банку России – Сбербанку России.

России. Также эти компании потеряют право требования долга на суммы 0,3 миллиарда гривен ("ВЭБ.РФ") и 14,9 миллиарда гривен (Сбербанк).

Также изымаются активы дочерних компаний банков. Исключением являются лишь 3 миллиарда гривен МР Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Украина взимает часть финансовых активов в виде прав требования долга, средств, которые есть на счетах, ОВГЗ, депозитарных сертификатов. Поэтому, конечно, следующим решением должно быть решение СНБО, но этот важный шаг в направлении (изъятия) правительство сделало уже сегодня,

– подчеркнула первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Напомним, ранее правительство Украины одобрило изъятие корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка в начале войны МР Банка и Проминвестбанка. А еще во второй день полномасштабной войны лицензии этих банков были отозваны, а сами банки ликвидированы.

Обратите внимание! Это решение еще должно пройти через Верховную Раду. Соответствующий законопроект под номером 7371 уже зарегистрирован, и он определен как неотложный.

Еще не все активы изъяты

По оценке НБУ, Украина может направить в свой бюджет около 26 миллиардов гривен благодаря средствам, ОВГЗ и депозитным сертификатам этих двух банков:

Во всем мире замораживают активы российских банков. Так, Япония 12 мая объявила, что замораживает активы российских Сбербанка и Альфа-банка. А шестой пакет санкций ЕС может наконец содержать отключение от SWIFT Сбербанка – это крупнейший банк России, причем он является государственным.

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