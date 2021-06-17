Заробили мільйони доларів: Україна потрапила в десятку країн з найбільшими доходами від біткойна

У 2020 році багато українців відчули падіння доходів через пандемію коронавірусу. Але тільки не інвестори, які вклали гроші у біткойни.
Де живуть найприбутковіші інвестори
- Найбільше збагатилися на біткойні американці – 4,1 мільярда доларів за 2020 рік. Це більше, ніж мешканці наступних трьох країн сумарно.
- На другому місті опинився Китай, що доволі дивно, адже влада країни активно виступає проти криптовалют та всіляко їх забороняє. Однак, китайці заробили 1,1 мільярда доларів минулого року на рості біткойна.
- Третє місце закріпили за собою японці із сумарним заробітком 0,9 мільярда доларів.
До теми Біткойн визнали офіційним платіжним засобом: які перспективи для ринку це відкриває
Українці ж закрили десятку націй, які найбільше збагатилися на біткойні у рік, коли світ огорнула пандемія коронавірусу та економічна криза. Щоправда, такі інвестиції здебільшого робили не звичайні українці, а чиновники. У деклараціях держслужбовців за 2020 рік нарахували 46 351 біткойн. Наразі це близько 1,8 мільярда доларів.
Вартість біткойна
- У четвер, 17 червня, біткойн коштує понад 39 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.
- Історичного максимуму біткойн досяг у квітні цього року – 64 863 долари.
- У 2020 році ціна головної криптовалюти світу виросла на 200%.