Очільник українського Мінфіну Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали документ про надання Україні фінансової допомоги.

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Новий пакет фіндопомоги від Світового банку

Угоду підписали у вівторок, 4 жовтня. Йдеться про третій додатковий пакет фінансування у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", до якого також залучені:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР),

Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

Цікаво! У НБУ заявили, що за час повномасштабного вторгнення Росії обсяг сплачених коштів за погашеннями облігацій (ОВДП) складає понад 54 мільярди гривень. Це значно перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах.

Україна отримає позику на 19 років з п'ятирічним пільговим періодом у розмірі 529,9 мільйона доларів США. У Мінфіні додали, що процентна ставка становить 0,25% річних, яка буде нараховуватися на невикористану частину кредиту. Цікаво, що важливу роль у цьому процесі відіграли Данія та Велика Британія. Адже саме ці країни погодилися стати гарантами України.

Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану,

– заявив Марченко, також подякувавши Данії, Британії та команді Світового банку.

Гроші, які отримає Україна від Світового банку, направлять до державного бюджету для фінансування наступних статей витрат:

зарплат для співробітників бюджетної сфери,

пенсій та окремих програм державної соціальної допомоги,

підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО (внутрішньо переміщених осіб),

медичні послуги у рамках програми медичних гарантій тощо.

Сторони також змогли обговорити під час зустрічі питання щодо етапів реалізації портфеля спільних проєктів між Україною та Світовим банком, які вже діють, а також – можливість створення нових спільних ініціатив для підтримки України у майбутньому.