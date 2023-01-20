Згідно з планом Міністерства юстиції США, кошти планують передавати Україні через Державний департамент відповідно до нещодавно ухваленого закону.

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Україна може отримати конфісковані активи Росії

Відповідну заяву зробив очільник оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамс.

Варто додати, що наприкінці 2022 року Сенат США прийняв закон про державний бюджет на наступний рік, частиною якого стали положення про передачу Україні конфіскованих російських коштів. Рішення ухвалили 22 грудня.

Американський чиновник додав, що ця ініціатива "стане справжньою знахідкою для багатостраждального народу України", а також зменшить тиск на платників податків у США, пише CNN.

Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передавання конфіскованих активів від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями,

– додав посадовець.

Ендрю Адамс наголосив, що у цьому документі не йдеться про шляхи, щоб передати усі конфісковані кошти, які можуть бути зібрані, Україні. Для прикладу, винятком стали активи, які вилучили через порушення експортного контролю. Водночас він назвав ці суми мізерними порівняно з масштабом катастрофи, яку спричинила Росія в Україні, але цей вклад теж важливий.

Також додамо, що в Європейській комісії підтвердили підготовку десятого пакета санкцій проти Росії. Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн. За словами політикині, основним завданням для нових санкцій – закриття лазівок, аби покінчити з обходом санкцій.