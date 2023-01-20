Согласно плану Министерства юстиции США, средства планируют передавать Украине через Государственный департамент в соответствии с недавно принятым законом.

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Украина может получить конфискованные активы России

Соответствующее заявление сделал руководитель оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов (Task Force KleptoCapture) Эндрю Адамс.

Следует добавить, что в конце 2022 года Сенат США принял закон о государственном бюджете на следующий год, частью которого стали положения о передаче Украине конфискованных российских средств. Решения приняли 22 декабря.

Американский чиновник добавил, что эта инициатива "станет настоящей находкой для многострадального народа Украины", а также снизит давление на налогоплательщиков в США, пишет CNN.

Это не "серебряный пуля", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи конфискованных активов от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы,

– добавил чиновник.

Эндрю Адамс подчеркнул, что в этом документе речь не идет о путях, чтобы передать все конфискованные средства, которые могут быть собраны, Украине. Например, исключением стали активы, которые изъяли из-за нарушения экспортного контроля. В то же время он назвал эти суммы мизерными по сравнению с масштабом катастрофы, которую создала Россия в Украине, но этот вклад тоже важен.