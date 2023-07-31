Хорватія допоможе Україні експортувати зерно: у МЗС розкрили важливі деталі

В останній день липня до України прибув очільник Міністерства закордонних справ Хорватії Гордон Гирлич-Радман. Під час переговорів вони обговорили Чорноморську зернову ініціативу та український продовольчий експорт.

Нагадаємо, що Росія вирішила вийти із зернової угоди, у рамках якої Україна могла вивозити своє зерно до інших країн. Головними покупцями були Китай, Іспанія та Єгипет. Після цього Україна працює над новими варіантами для постачання продовольства на світові ринки.

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Хорватія допоможе Україні експортувати зерно

Тож під час переговорів Україна та Хорватія домовилися про використання портів країни ЄС на річці Дунай та в Адріатичному морі. Таким чином, Україна зможе продовжувати працювати задля того, щоб перевозити власне зерно.

Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу,

– розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Крім того, Хорватія оголосила про виділення Україні 1 мільйона євро на розмінування сільськогосподарських земель. Відтак, це має допомогти українським фермерам відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від російської агресії у вигляді вибухонебезпечних приладів. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство економіки України.

Нагадаємо, що через вихід Росії із зернової ініціативи ціни на ринку почали досить стрімко зростати. Крім того, вартість цих культур зростала через ракетний терор Росії. Зокрема, після атаки на порт на річці Дунай на ринку зафіксували максимум за 5 місяців. Також різкий ціновий стрибок стався після підриву Каховської ГЕС.