Нафтотрейдерка потрапила під суд: її борги вимірюють мільйонами
Стало відомо, що нафтотрейдерка потрапила під суд. Її звинувачують в ухиленні від сплати податків. Загальна заборгованість склала орієнтовно 17 мільйонів гривень.
Що відомо про справу нафтотрейдерки?
Особа нафтотрейдерки залишається невідомою, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Читайте також Є лише місяць: один з українських банків попередив українців
Проте уже відомо, що до суду спрямовано обвинувальний акт проти екскерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним. Ухилення від податків відбувалось в особливо великих розмірах.
Як відомо, ця справа розвивалася так:
- протягом декількох років обвинувачена користувалась схемою, що дозволяла їй мінімізувати податкові зобов'язання;
- це їй вдавалось завдяки оформленню фіктивних документів про придбання нафтопродуктів;
- покупки нібито відбувалися у певних підприємств, але з цими установами насправді господарські відносини не здійснювалися.
Зверніть увагу! В документах було вказано такі обсяги пального, які фізично не могли бути перевезені.
Такі дії дозволяли завищувати витрати підприємства та занижувати реальний прибуток з метою ухилення від сплати податків на додану вартість та акцизного. Фактично пальне реалізовувалося за готівку поза обліком, а в бухгалтерських документах обліковувалося як залишки, що нібито тривалий час зберігаються на складах,
– повідомляє прокуратура.
Аби "прикрити" цю незаконну діяльність обвинувачена регулярно подавала дані, де було вказано недостовірні відомості. Якщо спиратися на висновки судово-економічної експертизи, такі дії призвели до недоплати у бюджет України – 16,9 мільйона гривень.
Як українські посадовці намагаються приховати свої дії та майно від держави?
Нещодавно стало відомо, що у суд потрапила справа депутата Бердичівської районної ради. Його звинувачують у декларуванні недостовірної інформації. Загальна сума "недописаного" складає – 46 мільйонів гривень.
Як показують дані досудового розслідування "приховування" помітне у деклараціях за 2022, 2023 та 2024 роки. Там депутат, зокрема, не вказав, що його дохід від підприємницької діяльності, а також – із невстановлених джерел сягнув майже 5,8 мільйона гривень.