Нафтотрейдерка потрапила під суд: її борги вимірюють мільйонами

Стало відомо, що нафтотрейдерка потрапила під суд. Її звинувачують в ухиленні від сплати податків. Загальна заборгованість склала орієнтовно 17 мільйонів гривень.

Що відомо про справу нафтотрейдерки?

Особа нафтотрейдерки залишається невідомою, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Проте уже відомо, що до суду спрямовано обвинувальний акт проти екскерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним. Ухилення від податків відбувалось в особливо великих розмірах.

Як відомо, ця справа розвивалася так:

протягом декількох років обвинувачена користувалась схемою, що дозволяла їй мінімізувати податкові зобов'язання;

це їй вдавалось завдяки оформленню фіктивних документів про придбання нафтопродуктів;

покупки нібито відбувалися у певних підприємств, але з цими установами насправді господарські відносини не здійснювалися.

Зверніть увагу! В документах було вказано такі обсяги пального, які фізично не могли бути перевезені.

Такі дії дозволяли завищувати витрати підприємства та занижувати реальний прибуток з метою ухилення від сплати податків на додану вартість та акцизного. Фактично пальне реалізовувалося за готівку поза обліком, а в бухгалтерських документах обліковувалося як залишки, що нібито тривалий час зберігаються на складах,

– повідомляє прокуратура.

Аби "прикрити" цю незаконну діяльність обвинувачена регулярно подавала дані, де було вказано недостовірні відомості. Якщо спиратися на висновки судово-економічної експертизи, такі дії призвели до недоплати у бюджет України – 16,9 мільйона гривень.

