Что известно о деле нефтетрейдера?

Личность нефтетрейдера остается неизвестной, сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также Есть только месяц: один из украинских банков предупредил украинцев

Однако уже известно, что в суд направлен обвинительный акт против экс-руководителя предприятия в сфере торговли горючим. Уклонение от налогов происходило в особо крупных размерах.

Как известно, это дело развивалось так:

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить
  • в течение нескольких лет обвиняемая пользовалась схемой, что позволяла ей минимизировать налоговые обязательства;
  • это ей удавалось благодаря оформлению фиктивных документов о приобретении нефтепродуктов;
  • покупки якобы происходили у определенных предприятий, но с этими учреждениями на самом деле хозяйственные отношения не осуществлялись.

Обратите внимание! В документах были указаны такие объемы горючего, которые физически не могли быть перевезены.

Такие действия позволяли завышать расходы предприятия и занижать реальную прибыль с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизного. Фактически топливо реализовывалось за наличные вне учета, а в бухгалтерских документах учитывалось как остатки, что якобы длительное время хранятся на складах,
– сообщает прокуратура.

Чтобы "прикрыть" эту незаконную деятельность обвиняемая регулярно подавала данные, где были указаны недостоверные сведения. Если опираться на выводы судебно-экономической экспертизы, такие действия привели к недоплате в бюджет Украины – 16,9 миллиона гривен.

Как украинские чиновники пытаются скрыть свои действия и имущество от государства?

  • Недавно стало известно, что в суд попало дело депутата Бердичевского районного совета. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Общая сумма "недописанного" составляет – 46 миллионов гривен.

  • Как показывают данные досудебного расследования "сокрытие" заметно в декларациях за 2022, 2023 и 2024 года. Там депутат, в частности, не указал, что его доход от предпринимательской деятельности, а также – из неустановленных источников достиг почти 5,8 миллиона гривен.