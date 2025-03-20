Угорська нафтова компанія повідомила про відкриття нового родовища

Угорщина працює над зменшення енергетичної залежності від імпорту. Наслідком цього стало те, що нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини.

Скільки барелів здатна виробляти нова свердловина в Угорщині

Нове родовище в Угорщині підтверджує потенціал країни для подальшого розвитку нафтогазової галузі, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу MOL.

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Відомо, що старт буріння нової свердловини почався 25 листопада 2024 року, а завершилося все 25 грудня того ж року. Таким чином, нафту було знайде на глибині 1 250 метрів.

Є очікування, що свердловина вироблятиме 1 200 барелів нафти щодня. Її транспортуватимуть танкерами на Дунайський НПЗ у Сазхаломбатті.

У MOL повідомляють, що відкриття свердловини є доказом подальшого потенціалу видобутку вуглеводнів в Угорщині. Крім того, компанія має амбітні інвестиційні плани в галузі, адже на наступні 5 років планується інвестувати близько 150 мільярдів форинтів у видобуток нафти та газу в Угорщині.